В российской части нашли 19-летнего военнослужащего с огнестрельным ранением груди

В воинской части Калининградской области застрелили 19-летнего военнослужащего

В Калининградской области обнаружен 19-летний военнослужащий с огнестрельным ранением в грудь. Об этом сообщает издание «Клопс» со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

ЧП произошло вечером 25 сентября в воинской части, расположенной неподалеку от города Светлый. В настоящее время следователи проводят осмотр места преступления и выясняют обстоятельства, в результате которых военнослужащий пал жертвой.

11 сентября сообщалось, что полиция Татарстана раскрыла убийство бывшего замначальника Казанского танкового училища Валерия Хахина.