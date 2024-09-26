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17:41, 26 сентября 2024Силовые структуры

В российской части нашли 19-летнего военнослужащего с огнестрельным ранением груди

В воинской части Калининградской области застрелили 19-летнего военнослужащего

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Калининградской области обнаружен 19-летний военнослужащий с огнестрельным ранением в грудь. Об этом сообщает издание «Клопс» со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

ЧП произошло вечером 25 сентября в воинской части, расположенной неподалеку от города Светлый. В настоящее время следователи проводят осмотр места преступления и выясняют обстоятельства, в результате которых военнослужащий пал жертвой.

11 сентября сообщалось, что полиция Татарстана раскрыла убийство бывшего замначальника Казанского танкового училища Валерия Хахина.

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      Любовь Ширижик
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