В РПЦ объяснили слова связавшего вакцины и рождение больных детей священника

Представитель РПЦ Кипшидзе объяснил слова протоиерея о вакцинах и больных детях

Русская православная церковь (РПЦ) не выясняет причины болезней у детей, а помогает их семьям пройти через трудности. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя слова протоиерея Артемия Владимирова о причинах рождения больных детей. Слова священнослужителя приводит Daily Storm.

«Когда речь идет о больных детях, то церковь концентрируется не на том, чтобы понять, какой грех или медицинские факторы стали причиной болезни, а на том, чтобы помочь семьям с больными детьми сохранить любовь и укрепиться в вере в Бога», — сказал представитель РПЦ.

Он также подчеркнул, что любые другие интерпретации церковного служения искажают его суть. Кипшидзе пояснил, что суть христианского послания не в поиске виновных, а в поиске лекарства, которым считаются слово Божие и таинства церкви.

Ранее протоиерей Владимиров заявил, что вина за появление в российских семьях детей с аутизмом лежит на их родителях. По его словам, причина рождения больных детей — в семейных грехах. Еще одним влияющим, по его мнению, на это фактором он назвал прививки, которые якобы без разбора вкалывают детям.