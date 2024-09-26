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16:09, 26 сентября 2024Ценности

В сети восхитились внешностью 55-летней модели на прогулке

Рэйчел Хантер

Рэйчел Хантер. Фото: Paul Fenton / ZumaPress.com / Globallookpress.com

В сети восхитились внешностью 55-летней новозеландской актрисы и модели Рэйчел Хантер на фото папарацци. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Бывшую жену британского рокера Рода Стюарта запечатлели во время прогулки по пляжу в Сиднее, Австралия. Она предстала на полученных снимках в серых легинсах, черной футболке и белых кроссовках. Также знаменитость дополнила образ бусами, цепочками с кулонами и несколькими браслетами и распустила волосы.

Читатели издания оценили фото в комментариях. «Хорошо стареет. Приятно видеть, что она выбрала натуральность», «Выглядит хорошо для своих лет. Всегда была стройной красавицей с женственной фигурой», «Естественная красота. Достойно и изящно стареет. Выглядит потрясающе!», «Хорошо, что Рэйчел не накачана ботоксом и филлерами. Она набрала вес, как и большинство в 50, но она прекрасна», — заявили юзеры.

Ранее в сентябре немецкая супермодель, киноактриса и продюсер Клаудия Шиффер похвасталась фигурой в купальнике на отдыхе в Греции.

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      Алина Гостева
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