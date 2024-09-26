В США сообщили о рекорде России по перевозкам нефти в Арктике

Bloomberg: Россия поставила рекордное количество нефти через Севморпуть

Россия в 2024 году поставила рекордное количество нефти через Северный морской путь (СМП), сообщает американское агентство Bloomberg.

Согласно имеющимся данным, по СМП прошли по меньшей мере 15 танкеров с около 10,7 миллионов баррелей сырой нефти. За навигационный сезон прошлого года по Севморпути 14 судов перевезли примерно 10,5 миллиона баррелей топлива, что стало новым рекордом.

В 2024 году остался еще как минимум месяц, прежде чем «воды станут слишком ледяными и опасными для транзита», отмечает Bloomberg. По оценке агентства, с учетом возможных рейсов объем перевозок нефти по СМП может превысить 14,4 миллионов баррелей.

Ранее агентство Reuters спрогнозировало увеличение объемов морского экспорта российской нефти в октябре 2024 года из-за проблем на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).