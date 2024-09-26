В центре Москвы начали сносить популярный торговый центр ради ЖК

В Москве начали сносить торговый центр «Электроника на Пресне»

В центре Москвы начался снос торгового центра «Электроника на Пресне». Об этом сообщил Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

Речь идет о постройке, расположенной у метро «Улица 1905 года» по адресу Звенигородское шоссе, 4. «Электроника на Пресне» была популярной торговой точкой в начале 2000-х, однако в последние годы она почти полностью опустела. На фотографиях, сделанных журналистом канала, видно, что территорию вокруг «Электроники на Пресне» огородили. Рядом с ней можно наблюдать обломки сносимых зданий. В дальнейшем на месте торгового центра планируют построить новый высотный жилой комплекс (ЖК).

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