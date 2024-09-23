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14:38, 23 сентября 2024Спорт

Ради школы Загитовой снесут футбольный стадион

Ради школы фигуристки Загитовой в Казани снесут футбольный стадион «Водник»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Стали известны подробности о строительстве школы фигурного катания олимпийской чемпионки-2018 Алины Загитовой. Их сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на комитет республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

По информации источника, ради школы Загитовой в Казани снесут футбольный стадион «Водник». Объект расположится на улице Портовой, дом 2. Площадь выделенного под строительство участка составляет 15  290 квадратных метров.

Ранее министр спорта республики Владимир Леонов рассказал о поиске инвестора для школы фигурного катания Загитовой. Он пообещал завершить эту работу до конца года. Чиновник оценил строительство школы в сотни миллионов рублей.

В феврале 2024 года Леонов сообщил, что 22-летняя Загитова станет генеральным менеджером собственной спортивной школы в Казани. Он уточнял, что бывшая фигуристка займется подбором тренеров, а также будет курировать работу и ставить задачи.

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