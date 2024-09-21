В Татарстане оценили школу фигурного катания Загитовой в сотни миллионов рублей

Министр спорта Татарстана Леонов о школе Загитовой: проект не дешевый

В Татарстане рассказали о строительстве школы фигурного катания олимпийской чемпионки-2018 Алины Загитовой. Слова министра спорта республики Владимира Леонова приводит «Матч ТВ».

«Проект полностью с ней согласован. Сейчас существует вопрос инвестиций, потому что проект не дешевый. Пока не хочу говорить, сколько это стоит», — заявил Леонов. Чиновник оценил строительство школы в сотни миллионов рублей.

19 сентября Леонов рассказал о поиске инвестора для школы фигурного катания Загитовой. Он пообещал завершить эту работу до конца года.

В феврале 2024 года Леонов сообщил, что 22-летняя Загитова станет генеральным менеджером собственной спортивной школы в Казани. Он уточнял, что бывшая фигуристка займется подбором тренеров, а также будет «курировать работу и ставить задачи».

