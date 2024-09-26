В Уфе снесли посвященную бойцам СВО аллею

В Уфе снесли «Аллею возвращения домой», посвященную бойцам СВО

В Уфе снесли «Аллею возвращения домой», посвященную бойцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает портал «Уфимское Времечко» в соцсети «ВКонтакте».

На объекте выкорчевали деревья. По утверждениям местных жителей, территорию аллеи, которую высаживали горожане во главе с мэром Ратмиром Мавлиевым, продали под застройку.

Портал «Уфа1.ру» обратил внимание, что саженцы лип и черемух были убраны в темное время суток, их увезли на легковом автомобиле.

Позднее администрация Октябрьского района Уфы подтвердила в своем Telegram-канале, что в районе аллеи запланирована стройка. «После завершения строительства объекта застройщик восстановит "Аллею возвращения домой" и уложит брусчатку. Все это запланировано в период благоустройства. Просим с жителей с пониманием отнестись к этому», — заявили власти.

«Аллею возвращения домой» открыли в конце сентября 2022 года по инициативе мэра Уфы. Она посвящена четырем новым регионам России, а также уфимцам, отправившимся в зону спецоперации.