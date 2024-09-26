В Венгрии заявили о продолжении торговли Запада с Россией

Глава МИД Венгрии Сийярто: западные страны продолжают вести бизнес с Россией

Западные страны продолжают вести бизнес и торговаться с Россией, хоть и отрицают это публично. Об этом в ходе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Многие наши западные коллеги любят говорить, что они избавились от российских энергоносителей. Это один из крупнейших примеров фейковых новостей, потому что западные страны продолжают вести дела с Россией. Они просто отрицают это», — сказал министр.

Он также подчеркнул, что российские нефть и газ по-прежнему попадают в Европу в огромных количествах, добавив, что Россия также является главным поставщиком урана для «такой страны, как США».

Ранее Петер Сийярто заявил о бессмысленности санкций против России. По его словам, санкции наносят европейским экономикам намного больше ущерба, чем экономике России, из-за чего западные страны вынуждены их обходить.