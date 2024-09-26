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17:23, 26 сентября 2024Забота о себе

Врач посоветовала включить в осенний рацион несколько продуктов

Терапевт Галина Волкова призвала есть больше кабачков и тыкв осенью

Фото: Aaron Burden / Unsplash

Терапевт и диетолог Галина Волкова рассказала, какие полезные овощи и фрукты стоит включить в рацион осенью. Их доктор назвала в беседе с РИА Новости.

Врач посоветовала есть больше кабачков, тыкв, а также моркови, капусты и помидоров, так как они содержат много различных микроэлементов и клетчатки. «Из сезонных фруктов и овощей мы можем взять и витамины, и различные микроэлементы. Это и клетчатка, которая нам нужна и для работы желудочно-кишечного тракта, и для микробиоты», — объяснила Волкова.

При этом специалистка подчеркнула, что не существует какого-то овоща или фрукта, который был бы полезнее остальных. В то же время врач обратила внимание на то, что локальные сезонные продукты полезнее, чем те, которые были привезены из других стран.

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      Алиса Дмитриева
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