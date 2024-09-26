Вывозившую женщин в Турцию для проституции сутенершу задержали в российском регионе

В Ленобласти задержали сутенершу, вывозившую женщин в Турцию для проституции

В Ленинградской области задержали 41-летнюю сутенершу, верблвавшую и отправлявшую женщин из Молвадии в Турцию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, с июня 2006 по июль 2007 года гражданка Молдавии вместе с сообщниками отправляла женщин на самолетах в Стамбул. Там их заставляли заниматься проституцией.

Отмечается, что задержанная не состоит на миграционном учете в России. В родной стране она объявлена в розыск по делу о торговле людьми. Обстоятельства произошедшего высняются, пока иностранка находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Махачкале задержаны 44-летняя жительница Новолакского района и 27-летняя жительница Буйнакского района, которые пытались организовать продажу девушек в бордели Королевства Бахрейна.