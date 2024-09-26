Эвакуирующие жителей Курской области волонтеры описали обстановку в приграничье

Вывозящие россиян из-под Курска волонтеры описали обстановку словами «стало горячее», передает ТАСС.

Со слов эвакуирующих жителей волонтеров, они заезжали в Глушковский район Курской области и, в частности, в приграничный поселок Теткино.

«В Теткино ситуация осложнилась, стала намного горячее», — отметил в беседе с агентством руководитель Молодежного крыла Народного фронта Владимир Тараненко.

По его словам, когда волонтеры заезжали в населенный пункт, чтобы эвакуировать мирных жителей, им приходилось ложиться под деревья, чтобы укрыться от дронов и артобстрелов.

С 6 августа украинские войска вошли на территорию Курской области, ведутся бои. Ранее в Следственном комитете сообщили, что более 8 тысяч россиян признали потерпевшими от действий украинских солдат в атакованном российском приграничье.