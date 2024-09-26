Япония запустила спутник для наблюдения за КНДР

Япония запустила ракету со спутником для наблюдения за военными объектами КНДР

Япония запустила ракету с разведывательным спутником для наблюдения за КНДР. Об этом пишет газета «Иомиури».

«Спутник для сбора разведывательной информации является де-факто разведывательным спутником, наблюдающим за военными объектами Северной Кореи», — уточняет издание.

По информации «Иомиури», японские власти планируют запустить до 10 подобных спутников.

12 сентября Береговая охрана Японии сообщила, что КНДР запустила баллистическую ракету. Позднее стало известно, что Северная Корея могла запустить от двух до пяти ракет в сторону Японского моря.