Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:39, 12 сентября 2024Мир

Северную Корею уличили в запуске до пяти баллистических ракет

News1: Северная Корея могла запустить от двух до пяти баллистических ракет

Фото: KCNA / Reuters

Северная Корея могла запустить от двух до пяти баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщает News1 со ссылкой на южнокорейских военных.

По словам источников издания, КНДР запустила несколько ракет малой дальности из сверхбольшой 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) KN-25, они пролетели 360 километров.

«Также не исключается, что были запущены ракеты KN-23 или KN-24», — отметили источники.

12 сентября Береговая охрана Японии сообщила, что КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету. В последний раз Северная Корея запускала баллистические ракеты 1 июля.

При этом северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет наращивать свой ядерный арсенал «в геометрической прогрессии». Он добавил, что для противостояния различным угрозам, исходящим от США и их союзников, необходимо сильное военное присутствие.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Умер один из отцов-основателей российского телевидения Николай Сванидзе. Он скончался в 69 лет после тяжелой болезни

      На Украине сообщили о взрывах в Киевской и Хмельницкой областях

      В Киевской области пьяные мужчины в военной форме устроили стрельбу

      Бойцы ВС России уничтожили танк Abrams с помощью «шайтан-трубы» и «полторашки бензина»

      В Британии правительство Стармера назвали отвратительным из-за помощи Украине

      На входящем в оборонно-промышленный комплекс российском заводе вспыхнул пожар

      Рост цен в Аргентине вновь начал ускоряться

      Дональд Трамп призвал уволить всех сотрудников ABC после дебатов

      В России призвали проверить владельцев розданных с 1992 года «кишлачным методом» паспортов

      Двое юношей похитили учителя ради выкупа и попытались скормить его крокодилам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше