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11:08, 26 сентября 2024Силовые структуры

Задержание ФСБ причастного к сбыту взрывных устройств и оружия мужчины попало на видео

ФСБ показала видео задержания жителя Макеевки, причастного к продаже автомата

ФСБ показала видео задержания жителя Макеевки Донецкой народной республики (ДНР), причастного к продаже взрывных устройств и огнестрельного оружия. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видно, как силовики на двух машинах блокируют в частном секторе автомобиль мужчины, после чего достают его и женщину из салона. Мужчину кладут на землю и фиксируют его руки.

Сообщается, что он пытался продать ручные гранаты и автомат Калашникова, которые у него хранились незаконно. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в трех российских областях ФСБ задержала шестерых причастных к терактам на объектах связи.

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      Илона Палей
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