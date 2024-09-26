Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:01, 26 сентября 2024Бывший СССР

На Украине выставили на продажу завод якобы российского сенатора

На Украине продадут предприятие якобы члена Совета Федерации России Калашникова

Кадр: MOTORDETAL / YouTube

На Украине продадут предприятие «Мотордеталь-Конотоп», находившееся в собственности члена Совета Федерации России Сергея Калашникова. Об этом сообщает РИА Новости.

Фонд государственного имущества Украины выставил предприятие на продажу по стартовой цене 278,5 миллиона гривен (622,5 миллиона рублей). До этого Высший антикоррупционный суд (ВАКС) сообщил о национализации завода в городе Конотопе Сумской области из-за его якобы принадлежности российскому сенатору.

Завод специализируется на производстве поршневых колец для двигателей внутреннего сгорания и является одним из крупных в стране.

Ранее на Украине власти изъяли две квартиры российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева в центре Киева с целью их сдачи в аренду. Их изъяли по решению ВАКС.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Болиев
      Обсудить
      Последние новости

      «Это безответственно». США ответили на решение Путина изменить правила применения ядерного оружия

      Частный вертолет пропал с радаров в небе над Россией

      Минобороны показало кадры минометных ударов в Курской области

      Стало известно о соглашении США и ЕС о помощи Украине за счет российских активов

      Водитель Porshe на скорости сбил россиянку, проехал по встречной полосе и попал на видео

      В Петербурге открыли первый продуктовый магазин в метро

      ЦБ захотел избавить россиян от алчных кредиторов

      ФНС закроет «Родину» певицы Земфиры

      Рудковская высказалась о долге фигуристки группы Тутберидзе цитатой из песни Высоцкого

      Охранник фестиваля в Европе залез рукой под юбку туристке и надругался над ней

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше