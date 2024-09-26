На Украине выставили на продажу завод якобы российского сенатора

На Украине продадут предприятие якобы члена Совета Федерации России Калашникова

На Украине продадут предприятие «Мотордеталь-Конотоп», находившееся в собственности члена Совета Федерации России Сергея Калашникова. Об этом сообщает РИА Новости.

Фонд государственного имущества Украины выставил предприятие на продажу по стартовой цене 278,5 миллиона гривен (622,5 миллиона рублей). До этого Высший антикоррупционный суд (ВАКС) сообщил о национализации завода в городе Конотопе Сумской области из-за его якобы принадлежности российскому сенатору.

Завод специализируется на производстве поршневых колец для двигателей внутреннего сгорания и является одним из крупных в стране.

Ранее на Украине власти изъяли две квартиры российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева в центре Киева с целью их сдачи в аренду. Их изъяли по решению ВАКС.