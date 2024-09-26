Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:13, 26 сентября 2024Экономика

Экономист оценил целесообразность покупки золота на фоне его роста в цене

Экономист Беляев: в золото стоит вкладываться только на длительный срок

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Еще рано говорить о том, что цена на золото достигла пика, актив может еще продолжить дорожать, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» эксперт оценил целесообразность его покупки на фоне роста в цене.

Ранее стоимость золота вновь обновила исторический максимум, превысив 2,7 тысячи долларов за тройскую унцию.

Есть такое правило: когда какой-то актив растет в цене, тогда следует покупать его с осторожностью, то есть надо думать как следует, покупать или не покупать

Михаил Беляевэкономист

Кроме того, существует главное правило, касающееся золота, которое предусматривает вложения в актив исключительно на длительный срок, сообщил аналитик. «Если вы собираетесь вкладывать деньги на пять лет, а еще лучше десять лет, тогда да, о вложении в золото говорить можно. Если вы рассматриваете вложение в золото как краткосрочный вклад, допустим, годовой, то, конечно, можно угадать, но с такой же вероятностью можно не угадать с этим золотом», — поделился Беляев.

Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что в долгосрочной перспективе золото определенно будет стоить дороже, но надежного прогноза на короткий промежуток времени не существует.

Материалы по теме:
Фондовый рынок через год может вырасти на 40 процентов. Как на этом заработать с помощью автоследования?
Фондовый рынок через год может вырасти на 40 процентов.Как на этом заработать с помощью автоследования?
17 сентября 2024
Выгодные истории. Глава Freedom Holding Тимур Турлов рассказал о глобальных финансовых тенденциях Что ждет рынок?
Выгодные истории.Глава Freedom Holding Тимур Турлов рассказал о глобальных финансовых тенденциях Что ждет рынок?
6 сентября 2024

Он также рекомендовал при покупке физического золота сразу учитывать, что актив нужно где-то хранить, а это ежегодные платежи за ячейку. Более того, при его продаже нужно будет потратиться на экспертизу. Аналитик отметил, что альтернативой, избавляющей от лишних хлопот и дополнительных трат, могут стать обезличенные металлические счета в банке. Однако стоит иметь в виду, что вложения в золото, в отличие от вкладов, не застрахованы и прогорят в случае отзыва лицензии у банка. «Про ювелирные изделия вообще нужно забыть, потому что они ничего не стоят почти», — заключил эксперт.

Специалисты Goldman Sachs до этого прогнозировали, что золото подорожает до 2,7 тысячи долларов за унцию в 2025 году. Однако в итоге достичь этой планки котировкам драгоценного металла удалось гораздо раньше.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Обсудить
      Последние новости

      «Занимайтесь своими делами». В Узбекистане ответили МИД России после реакции на избиение школьника из-за русского языка

      В Донецке шесть пожарных пострадали в результате удара ВСУ

      В Мариуполе дети пострадали от найденного взрывоопасного предмета

      Супердолгожителей не существует. Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют

      Мужчина залил партнершу бетоном и попался через 16 лет после преступления

      В Иране предложили связать энергосети арабских стран с российскими

      Уролог назвал шесть основных причин импотенции

      В Италии отреагировали на обновление ядерной доктрины России

      Заботливый кит помог попавшему в ловушку сородичу и попал на видео

      Азербайджан заявил о скором завершении работы над мирным договором с Арменией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше