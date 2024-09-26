Экономист оценил целесообразность покупки золота на фоне его роста в цене

Экономист Беляев: в золото стоит вкладываться только на длительный срок

Еще рано говорить о том, что цена на золото достигла пика, актив может еще продолжить дорожать, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» эксперт оценил целесообразность его покупки на фоне роста в цене.

Ранее стоимость золота вновь обновила исторический максимум, превысив 2,7 тысячи долларов за тройскую унцию.

Есть такое правило: когда какой-то актив растет в цене, тогда следует покупать его с осторожностью, то есть надо думать как следует, покупать или не покупать Михаил Беляев экономист

Кроме того, существует главное правило, касающееся золота, которое предусматривает вложения в актив исключительно на длительный срок, сообщил аналитик. «Если вы собираетесь вкладывать деньги на пять лет, а еще лучше десять лет, тогда да, о вложении в золото говорить можно. Если вы рассматриваете вложение в золото как краткосрочный вклад, допустим, годовой, то, конечно, можно угадать, но с такой же вероятностью можно не угадать с этим золотом», — поделился Беляев.

Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что в долгосрочной перспективе золото определенно будет стоить дороже, но надежного прогноза на короткий промежуток времени не существует.

Он также рекомендовал при покупке физического золота сразу учитывать, что актив нужно где-то хранить, а это ежегодные платежи за ячейку. Более того, при его продаже нужно будет потратиться на экспертизу. Аналитик отметил, что альтернативой, избавляющей от лишних хлопот и дополнительных трат, могут стать обезличенные металлические счета в банке. Однако стоит иметь в виду, что вложения в золото, в отличие от вкладов, не застрахованы и прогорят в случае отзыва лицензии у банка. «Про ювелирные изделия вообще нужно забыть, потому что они ничего не стоят почти», — заключил эксперт.

Специалисты Goldman Sachs до этого прогнозировали, что золото подорожает до 2,7 тысячи долларов за унцию в 2025 году. Однако в итоге достичь этой планки котировкам драгоценного металла удалось гораздо раньше.