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00:11, 27 сентября 2024Россия

27 сентября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

27 сентября в России отмечают День воспитателя и День государственности Республики Саха, а в мире празднуют Всемирный день туризма. Православные верующие сегодня отмечают День Воздвижения Креста Господня. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 27 сентября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День воспитателя

В России праздник в честь воспитателей и дошкольных работников появился в 2016 году. Это официальное торжество, призванное повысить престиж профессии. Дату выбрали не случайно — 27 сентября 1863 года в Санкт-Петербурге открылся первый детский сад.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

День государственности Республики Саха (Якутия)

В 1990 году была провозглашена Декларация о государственном суверенитете республики. Через год в регионе прошли первые президентские выборы, и Республика Саха получила современное название.

Сегодня Саха — крупнейший по площади регион РФ и самая большая административно-территориальная единица в мире. Здесь добывают 25 процентов всех алмазов в мире, регион богат нефтью, золотом и другими природными ресурсами.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Праздники в мире

Всемирный день туризма

Праздник был учрежден в 1979 году с целью отметить вклад туристической отрасли в мировую экономику. Более того, по мнению ООН, туризм играет важную роль в укреплении мира и взаимопонимания между культурами. Государства с развитым туристическим сектором более открыты к диалогу, к тому же туризм помогает странам эффективнее восстанавливать экономику после вооруженных конфликтов.

Какие еще праздники отмечают в мире 27 сентября

  • День рождения поисковой системы Google;
  • День чешского пива;
  • День шоколадного молока в США;
  • Праздник сбора винограда в Швейцарии;
  • День железнодорожника в Словакии.

Какой церковный праздник сегодня

Воздвижение Креста Господня

Сегодня православные христиане вспоминают сразу два события. Первое из них — обретение Креста, на котором был распят Иисус. Согласно писанию, это произошло в 326 году — Крест нашли засыпанным землей около Голгофы. Второе событие — возвращение Животворящего Креста из персидского плена в VII веке. Каждый раз обретенную святыню воздвигали (то есть поднимали) перед народом — отсюда и название праздника.

Фото: Жанна Фашаян / «Лента.ру»

Какие еще церковные праздники отмечают 27 сентября

  • Представление святителя Иоанна Златоуста;
  • День памяти Леснинской иконы Божией Матери.

Приметы на 27 сентября

  • На Руси к Воздвижению было принято рисовать мелом кресты на дверях и углах, чтобы защитить семью от невзгод. Также самодельные кресты из веток в качестве оберегов ставили в сарае у скотины.
  • Купленный на Воздвижение крестик будет защищать владельца, даже если тот забудет его дома.
  • Начинать сегодня новые дела — к провалу.
  • Считается, что на Воздвижение змеи в лесу готовятся к спячке — того кто их потревожит, они обязательно укусят.

Кто родился 27 сентября

Гвинет Пэлтроу (52 года)

Фото: Robert Galbraith / Reuters

Мировое признание пришло к актрисе после выхода фильма «Влюбленный Шекспир». В числе других громких проектов — «Идеальное убийство», «Талантливый мистер Рипли», «Большие надежды», «Любовь зла» и «Железный человек». Всего в фильмографии Гвинет Пэлтроу около 65 фильмов и сериалов.

Ани Лорак (46 лет)

Российская и украинская певица, участница «Евровидения» стала широко известна в начале 2010-х годов. Наиболее популярные треки: «Солнце», «Зажигай сердце», «Зеркала». С 2022 года Ани Лорак находится под санкциями Украины, сегодня она продолжает выступать в РФ. В феврале 2024 года стало известно, что певица намерена получить российское гражданство.

Кто еще родился 27 сентября

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      Юлия Анасян
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