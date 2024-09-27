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19:22, 27 сентября 2024Культура

Бойфренд Ани Лорак сделал ей предложение

Бойфренд Ани Лорак Исаак Виджраку опубликовал видео с предложением руки и сердца

Кадр: @isaac_vidjrakou

Бойфренд певицы Ани Лорак Исаак Виджраку сделал ей предложение в день рождения. Видео трогательного момента он опубликовал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Роман Лорак и Виджраку длится около двух лет, пара познакомилась в Испании, где певица отдыхала. Сегодня ей исполнилось 46 лет, а ее избраннику 47.

В 2019 году Лорак развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Сейчас она воспитывает 13-летнюю дочь Софию.

Ранее сообщалось, что певица тайно вышла замуж за своего бойфренда, однако информация так и не нашла подтверждения.

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      Андрей Шеньшаков
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