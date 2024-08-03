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22:58, 3 августа 2024Культура

Ани Лорак тайно вышла замуж

Ани Лорак тайно вышла замуж за инструктора по йоге Исаака Виджраку
Ани Лорак

Ани Лорак. Фото: Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости

Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) тайно вышла замуж за инструктора по йоге и эксперта по холистическому оздоровлению Исаака Виджраку. Об этом сообщает Women.Ru.

«Мы познакомились на Ибице. Это был момент, когда я приходила в себя и в общем-то находила свой баланс. Человек помогал», — цитирует издание слова артистки.

В феврале текущего года Лорак занялась получением гражданства Российской Федерации. В сентябре 2023-го в отношении артистки прошла проверка на предмет возможного финансирования певицей Вооруженных сил Украины.

Ранее российская актриса, звезда юмористического шоу Comedy Woman Марина Федункив назвала черты русских, которые нравятся ее мужу-иностранцу Стефано Маджи. По ее словам, Маджи привлекает широта души русских. Также Федункив рассказала, чем ее восхищают итальянцы.

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