Ани Лорак тайно вышла замуж за инструктора по йоге Исаака Виджраку

Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) тайно вышла замуж за инструктора по йоге и эксперта по холистическому оздоровлению Исаака Виджраку. Об этом сообщает Women.Ru.

«Мы познакомились на Ибице. Это был момент, когда я приходила в себя и в общем-то находила свой баланс. Человек помогал», — цитирует издание слова артистки.

В феврале текущего года Лорак занялась получением гражданства Российской Федерации. В сентябре 2023-го в отношении артистки прошла проверка на предмет возможного финансирования певицей Вооруженных сил Украины.

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