Дачникам посоветовали бороться со слизнями настоем чеснока

Агроном Дуброва: избавиться от слизней на даче удастся с помощью настоя чеснока

Избавиться от слизней на даче удастся с помощью настоя чеснока. Эффективные способы борьбы с ними дачникам назвала агроном Ольга Дуброва в беседе с aif.ru.

Эксперт предложила взять полкилограмма чеснока, раздавить и положить в отдельную емкость, после чего залить 10 литрами воды комнатной температуры и на сутки оставить в темном месте. Затем понадобится развести в 10 литрах 300 миллилитров полученного раствора и залить почву, где бывают слизни. По словам Дубровой, после этого незваные гости надолго покинут участок.

Другой рабочий способ прогнать слизней с участка — развести в чашке четыре ложки кофе, а потом пролить на то место, где вредители встречаются чаще всего. Через короткое время, заверила специалист, они покинут территорию, поскольку не переносят запах кофе. Кроме того, слизни не любят такие растения, как настурция, крокосмия, аквилегия, базилик, рябчик, петрушка, шалфей, тимьян и душица. Для того чтобы вредители ушли, агроном посоветовала посадить одно или несколько из них на даче.

Ранее в сентябре бороться с кротами на участке порекомендовали с помощью тряпки, смоченной в бензине.

