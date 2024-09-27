Дело возбудили после повреждения памятника «Аллеи возвращения домой»

В Уфе возбудили уголовное дело из-за повреждения «Аллеи возвращения домой»

В Уфе следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту повреждения памятного объекта «Аллея возвращения домой», посвященного бойцам СВО и включению в состав России Донбасса и Новороссии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Дело расследуется по статье о халатности после уничтожения аллеи, доклад от Башкирского следственного комитета потребовал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ранее стало известно, что в результате передачи территории под застройку были выкорчеваны деревья, посаженные горожанами в знак уважения к российским солдатам, а также разрушено покрытие из брусчатки.

Ранее сообщалось, что в российском городе повредили воинский мемориал.