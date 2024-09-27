Европа вместо одноразовых «Союзов» начнет запускать многоразовые Maia

Компания MaiaSpace перестроит стартовый стол российского «Союза» на Куру

Компания MaïaSpace получила одобрение Национального центра космических исследований Франции на перестройку стартового стола российской одноразовой ракеты «Союз СТ» на космодроме Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Использовавшийся для пуска ракеты российского производства стартовый стол будет перестроен под частично многоразовый носитель Maia разработки MaïaSpace. В одноразовом варианте данная ракета будет выводить на низкую околоземную орбиту до 1500 килограммов, в многоразовом — до 500 килограммов.

«Повторное использование уже существующих инфраструктур стартовых площадок полностью соответствует подходу MaïaSpace к максимально возможной минимизации своего воздействия на окружающую среду на Земле и в космосе», — заявил президент MaïaSpace Йохан Лерой.

На адаптацию стартового стола под новую ракету компания планирует потратить десятки миллионов евро. Первый пуск Maia намечен на конец 2025 года.

В мае издание сообщило, что на место российской ракеты «Союз-СТ» на космодроме Куру есть три кандидата — ракета Maia компании MaïaSpace, разрабатываемый компанией Avio новый носитель и ракета RFA ONE MAX.