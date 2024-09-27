Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:15, 27 сентября 2024Наука и техника

Европа вместо одноразовых «Союзов» начнет запускать многоразовые Maia

Компания MaiaSpace перестроит стартовый стол российского «Союза» на Куру

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Компания MaïaSpace получила одобрение Национального центра космических исследований Франции на перестройку стартового стола российской одноразовой ракеты «Союз СТ» на космодроме Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Использовавшийся для пуска ракеты российского производства стартовый стол будет перестроен под частично многоразовый носитель Maia разработки MaïaSpace. В одноразовом варианте данная ракета будет выводить на низкую околоземную орбиту до 1500 килограммов, в многоразовом — до 500 килограммов.

«Повторное использование уже существующих инфраструктур стартовых площадок полностью соответствует подходу MaïaSpace к максимально возможной минимизации своего воздействия на окружающую среду на Земле и в космосе», — заявил президент MaïaSpace Йохан Лерой.

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

На адаптацию стартового стола под новую ракету компания планирует потратить десятки миллионов евро. Первый пуск Maia намечен на конец 2025 года.

В мае издание сообщило, что на место российской ракеты «Союз-СТ» на космодроме Куру есть три кандидата — ракета Maia компании MaïaSpace, разрабатываемый компанией Avio новый носитель и ракета RFA ONE MAX.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Уже была одна такая страна. Теперь ей очень тяжело». В России ответили на призыв Узбекистана «заниматься своими делами»

      В российском зоопарке рассказали о подготовке манулов к зиме

      У российского космонавта появился вопрос к инопланетянам

      ФСБ предостерегла россиянина от связи с украинской организацией ради денег

      Зеленский пригласил Трампа на Украину

      Отказавшей в посадке россиянину авиакомпании пригрозили штрафом в полмиллиона рублей

      Названы самые популярные регионы для летнего отдыха в России

      В США назвали одного из организаторов визита Зеленского в Пенсильванию

      Создатель затонувшего батискафа предвидел свою гибель на дне океана и рисковал ради славы

      Российская преподавательница выманила деньги у шести иностранных студентов и попалась

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше