Галкин запретил съемку на своих концертах в двух странах. Поводом стал скандал в Дубае из-за клича «Героям слава!»

Юморист Галкин запретил съемку на концертах в США после скандала в Дубае

Российский юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) запретил вести зрителям видеосъемку и аудиозапись на своих концертах в двух странах — США и Канаде. За соблюдением этого условия будет следить усиленная охрана.

Нововведение появилось после скандала в ОАЭ, когда шоумен выкрикнул проукраинский лозунг и был оштрафован. Теперь при покупке билета, стоимость которого варьируется от 90 до 230 долларов (от 8,3 до 21,3 тысячи рублей), зритель соглашается с правилом Fan Advisory и обязуется не снимать видео и не писать звук во время выступления Галкина. Нарушителя удалят из концертного зала, а записывающее устройство изымут.

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Как отмечает Telegram-канал Mash, шоумен собирается в тур по Северной Америке. Концерты в США и Канаде артист решил провести после знакомства с организатором Ириной Заграничной с Украины. С ней артист познакомился во время работы на украинской свадьбе в Италии. При этом мероприятие Галкин провел по повышенной цене в 100 тысяч долларов (9,3 миллиона рублей). Обычная цена, уточняет издание, на 20 тысяч долларов ниже.

По информации Mash, Заграничная пообещала Галкину организовать концерты в Северной Америке. Она же сопровождала его во время поездки в Грузию.

После концерта в Дубае юмористу запретили въезд в ОАЭ

Юмориста оштрафовали в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за выступления в Дубае в 2023 году. Причиной стало политическое высказывание Галкина на концерте, который прошел 4 января. Сотрудники Департамента туризма и коммерческого маркетинга (ДТКМ) Дубая увидели распространившуюся в сети запись, где он негативно высказался о россиянах и произнес часть лозунга украинских националистов. Галкин сказал фразу «Героям слава» в ответ на выкрик одного из зрителей «Слава Украине». Кроме того, ДТКМ не понравились некоторые выражения юмориста о России.

За это Галкина оштрафовали на 100 тысяч дирхам (2,5 миллиона рублей по текущему курсу), а также запретили ему въезд в ОАЭ.

Фото: Daniel Gzz / Unsplash

Артист готов выступить на корпоративе без антироссийских высказываний

После этого в Таиланде отменили два концерта юмориста. Билеты были сняты с продажи организаторами. Как пояснил источник, местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены.

Позднее телеведущему отказали во въезде в Индонезию. Артист прибыл на Бали, где у него был запланирован концерт, однако в страну его не пустили, несмотря на наличие визы и отсутствие проблем с документами. Выяснилось, что паспорт шоумена оказался в «черном списке». Юмористу пришлось ждать вылета в Вену.

Полгода спустя юморист обжаловал в Верховном суде отказ исключить его из реестра иностранных агентов. А позднее стало известно, что Галкин готов отказаться от некоторых шуток на выступлениях и выступить на корпоративе перед россиянами. За восемь миллионов рублей юморист согласен работать без импровизаций и по заранее написанному сценарию. При этом особенные запреты отсутствуют — ради клиента артист может отказаться от антироссийских высказываний.