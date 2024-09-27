Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:39, 27 сентября 2024Наука и техника

Названы задачи российского «Альбатроса»

Эксперт Леонков: разведывательный БПЛА «Альбатрос М5» позволит наводить «Грады»

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Альбатрос М5», который начал поступать в подразделения Вооруженных сил России, позволит наводить реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град». Задачи БПЛА назвал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями».

Он подчеркнул, что «Альбатрос» предназначен для работы в тактической зоне. Разведывательный аппарат сможет передавать координаты целей расчетам минометов, РСЗО и ствольной артиллерии.

«РСЗО "Град" работает на дальность до 40 километров, самоходные артиллерийские установки — до 50 километров, буксируемая артиллерия — до 30 километров. Получается, что такой БПЛА — это хорошая рабочая лошадка, позволяющая обеспечить результативные действия нашей артиллерии», — сказал эксперт.

Материалы по теме:
Боги войны. Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
Боги войны.Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
5 октября 2023
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024

Леонков добавил, что сейчас нельзя вести стрельбу по квадратам, не жалея снарядов.

В марте разработчики «Альбатроса» рассказали, что при заявленной дальности в 50 километров операторы дрона при необходимости совершают полеты на дальности до 60-80 километров.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      «Уже была одна такая страна. Теперь ей очень тяжело». В России ответили на призыв Узбекистана «заниматься своими делами»

      Нападение таксиста на водителя пассажирского автобуса в Москве попало на видео

      Чат-боты разучились говорить «я не знаю»

      Очевидцы сняли на видео первые моменты после взрыва на заправке в Дагестане

      Упали продажи крупнейшего в России производителя грузовиков

      МВД Дагестана пообещало выяснить причины взрыва на заправке

      Иранец обворовал россиянку у отеля в Таиланде и попал на видео

      Гастроэнтеролог объяснила причины появления чувства голода сразу после еды

      Стала известна причина крушения американского истребителя над Желтым морем

      Число погибших при взрыве на заправке в Махачкале увеличилось

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше