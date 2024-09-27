Обида Трампа и подозрение во вмешательстве в выборы: чем обернулся для Зеленского визит на оружейный завод в США?

Белый дом: инициатива посещения Зеленским оружейного завода исходила от Киева

Инициатива посещения президентом Украины Владимиром Зеленским завода в Пенсильвании шла от Киева, а не от Вашингтона. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Украинцы попросили посетить завод, на котором трудятся американские рабочие, производящие, как вы знаете, критически важные компоненты, которые украинские военные используют каждый день на передовой (...) Это исходило от украинцев, не от нас Карин Жан-Пьер пресс-секретарь Белого дома

По словам представителя американского правительства, прибытие Зеленского на завод на американском военно-транспортном самолете является нормальной практикой Пентагона по обеспечению транспортом иностранных лидеров для их перемещения по территории США. Она также назвала «политическим трюком» возмущения республиканцев в Конгрессе по этому поводу.

22 сентября Владимир Зеленский посетил в Скрэнтоне в Пенсильвании завод по производству оружия, который поставляет боеприпасы Вооруженным силам Украины. Визит прошел «в условиях чрезвычайно усиленной охраны». Украинского президента сопровождал кортеж, территорию вокруг завода оцепили с утра. Кроме того, на нескольких блокпостах стояли муниципальные мусоровозы, также присутствовало большое количество городской, региональной и государственной полиции, в том числе конных солдат.

Визит Зеленского назвали ошибкой

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил, что президент Украины не должен был ездить на военный завод в штате Пенсильвания.

То, что произошло в Пенсильвании, было ошибкой. Независимо от того, было ли это намеренно или нет, [это] имеет политическое значение, и это было ошибкой Линдси Грэм сенатор

Он подчеркнул, что подобные инциденты нельзя допускать, так как они могут повлиять на долгосрочные цели по «обеспечению успеха» Киева в борьбе с Москвой.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко также назвал ошибкой посещение Владимиром Зеленским завода боеприпасов в США.

Указав на ошибочность поездки, депутат предположил, что Зеленского подвел кто-то в его офисе или украинском посольстве. Мережко также усомнился в целесообразности визита в США из-за того, что заокеанская страна «переживает опасный период». Источник Financial Times, близкий к Зеленскому, обвинил украинского посла в оплошности с поездкой на завод.

Зеленского заподозрили во вмешательстве в выборы

Зеленского заподозрили во вмешательстве в выборы президента США после его визита на завод боеприпасов. Об этом сообщает Federalist.

Как отмечает издание, украинский лидер посетил завод в колеблющемся штате именно со сторонниками Харрис, губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и другими демократами, а также прорекламировал визит с помощью фотографий и обращения с самолета американских ВВС.

Поездку политика прокомментировал бывший кандидат в Сенат США от Пенсильвании Шон Парнелл.

Зеленский сегодня в Пенсильвании, подписывает бомбы вместе с губернатором Шапиро (...) Ребят, если не это иностранное вмешательство в выборы, то я не знаю Шон Парнелл бывший кандидат в Сенат США от Пенсильвании

Издание пишет, что Министерство обороны США не стало отрицать использование американских военных ресурсов в поездке украинского лидера, но отказалось комментировать его заявления и очевидную предвыборную работу.

Визит Зеленского на завод потребовали расследовать

Группа из девяти американских конгрессменов-республиканцев потребовала расследовать визит Зеленского на завод в Пенсильвании, чтобы определить, был ли визит политика «политически мотивированным» и оплачен ли он средствами налогоплательщиков в нарушение федерального закона.

В запросе законодателей приводятся слова Зеленского, который заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп может поспособствовать «глобальному конфликту». Это заявление вызвало критику со стороны членов Республиканской партии, которые назвали это выступление «предвыборной речью» действующего вице-президента США Камалы Харрис.

Эти действия вызвали серьезные опасения у наблюдателей в связи с тем, что визит мог быть политически мотивированным и потенциально нарушал законы США, такие, как Закон Хэтча, который запрещает федеральным служащим заниматься политической деятельностью при исполнении служебных обязанностей или использовать государственные ресурсы для такой деятельности обращение конгрессменов

Конгрессмены также высказали опасения в связи с тем, что Зеленский был доставлен в Пенсильванию на американском военном самолете и получил охрану Секретной службы США во время посещения завода по производству боеприпасов в Скрантоне. Оба случая связаны с использованием средств налогоплательщиков, которые должны использоваться только в целях национальной безопасности.

Трамп, вероятно, «обиделся» на визит Зеленского в Пенсильванию и отказался встретиться с ним

Журнал Time заявил, что команда Зеленского во время поездки в США не согласилась встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, потому как это могло быть воспринято как выражение поддержки его кандидатуре.

Украинская сторона предложила провести встречу на «более нейтральной территории». К примеру, предлагалось дать совместное интервью на американском телевидении.

Однако после посещения завода для снарядов в Пенсильвании Зеленским, тон переговоров изменился. По словам одного украинского чиновника, встреча сорвалась, потому как Трамп, вероятно, «обиделся». После этого экс-президент США достаточно резко высказался об украинском конфликте. Он назвал главу Украины «лучшим торгашом в истории», который увозит миллиарды долларов после каждого визита в Соединенные Штаты.

