Раскрыты риски при покупке вторичного жилья

Эксперт Кулаков: не стоит покупать квартиру, приобретенную на маткапитал

Не стоит приобретать квартиру, если предыдущий владелец купил ее с помощью материнского капитала. Это и ряд других обстоятельств, которые несут риски для покупателя вторичной недвижимости, раскрыл профессор НИУ МГСУ Кирилла Кулакова в беседе с радио Sputnik.

Если же вы все-таки выбрали объект, для покупки которого в прошлом использовался маткапитал, важно убедиться, что детями была выделена доля в квартире. В противном случае они смогут оспорить сделку по достижении совершеннолетия.

Эксперт также не советует покупать квартиры по доверенности, так как есть большая вероятность наткнуться на мошенников. От жилья с прописанными в нем людьми, которые отказались от права принять участие в приватизации, тоже следует отказаться. По словам Кулакова, эти жильцы сохраняют право пользоваться квартирой.

С осторожностью стоит относиться и к ситуациям, когда собственник продает квартиру из-за финансовых трудностей. «Важно убедиться, что сегодняшний владелец квартиры не находится в состоянии банкротства или не собирается подавать такое заявление. Продажа квартиры в этом случае может быть оспорена кредиторами как минимум на протяжении трех лет с момента продажи», — объяснил эксперт.

Ранее россиянам назвали лучшее время года для покупки квартиры в Москве. Наиболее выгодное предложение можно найти летом, в конце и начале года, а также в конце квартала.