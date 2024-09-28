Алаудинов рассказал о продвижении на километр в Курской области

Алаудинов: отряд «Ахмата» продвинулся на один километр в Курской области

Отряд «Каштан» спецназа «Ахмата» продвинулся на километр в Курской области, взяв участок Нижний Паровой, заявил командир спецназа Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

По его словам, отряд «взял участок, уничтожил противника полностью, который сидел на этом участке», после чего закрепился «совместно с полком 1427». «Считаю, что это хороший результат, потому что там противник вроде бы сидел очень уверенно, за что сегодня поплатился», — добавил Алаудинов.

Ранее командир спецназа «Ахмат» заявил, что часть иностранных наемников, находившихся в Курской области, уже уничтожены. Он также добавил, что не стоит удивляться тому, что в украинских войсках есть наемники из дружественных стран.