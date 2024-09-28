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01:27, 29 сентября 2024Бывший СССР

Белоруссия заявила о направлении усилий на проведение диалога по безопасности

Белоруссия предложила миротворческие усилия по урегулированию кризиса на Украине

Фото: Martial Trezzini / Pool / Reuters

Минск направит усилия на продвижение инициативы проведения глобального диалога по безопасности. Об этом заявил белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков в ходе выступления на Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН), передает ТАСС.

Он отметил, что инициативу проведения глобального диалога по безопасности выдвинул белорусский лидер Александр Лукашенко. «И мы будем продолжать стучаться в двери "мира и созидания", "безопасности и развития"», — подчеркнул дипломат.

Рыженков также напомнил, что в 2014 году Минск стал местом результативных переговоров по разрешению конфликта на Украине. В связи с этим Белоруссия вновь предлагает миротворческие усилия по урегулированию кризиса.

Ранее Рыженков заявил, что Белоруссия обеспокоена наращиванием войск НАТО у границ республики. По его словам, Минск опасается, что «"игра" может выйти из-под контроля».

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      Марина Совина
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