Белоруссия заявила о направлении усилий на проведение диалога по безопасности

Белоруссия предложила миротворческие усилия по урегулированию кризиса на Украине

Минск направит усилия на продвижение инициативы проведения глобального диалога по безопасности. Об этом заявил белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков в ходе выступления на Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН), передает ТАСС.

Он отметил, что инициативу проведения глобального диалога по безопасности выдвинул белорусский лидер Александр Лукашенко. «И мы будем продолжать стучаться в двери "мира и созидания", "безопасности и развития"», — подчеркнул дипломат.

Рыженков также напомнил, что в 2014 году Минск стал местом результативных переговоров по разрешению конфликта на Украине. В связи с этим Белоруссия вновь предлагает миротворческие усилия по урегулированию кризиса.

Ранее Рыженков заявил, что Белоруссия обеспокоена наращиванием войск НАТО у границ республики. По его словам, Минск опасается, что «"игра" может выйти из-под контроля».