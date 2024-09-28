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23:48, 28 сентября 2024Бывший СССР

В Белоруссии обеспокоились наращиванием войск НАТО у границ

МИД Белоруссии: Минск опасается наращивания военного потенциала НАТО у границ

Фото: Daniel Lub / dpa / Global Look Press

Белоруссия обеспокоена тем, что наращивание войск НАТО у границ республики выйдет из-под контроля. Об этом в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков, передает РИА Новости.

«НАТО продолжает кратно наращивать военный потенциал на наших западных границах. Десятки тысяч солдат и тысячи единиц техники. Мы серьезно опасаемся, что "игра" может выйти из-под контроля», — сказал министр.

Он также отметил, что эскалация напряженности способна привести к третьей мировой войне, поскольку «ядерного оружия в Европе хватает». Рыженков подчеркнул, что подобное развитие событий приведет к катастрофическим последствиям.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о возможности применить ядерное оружие в случае вооруженной агрессии против Белоруссии. «Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства», — сказал он.

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      Артём Верейкин
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