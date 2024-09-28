Гастроэнтеролог рассказала об улучшающей настроение пище

Гастроэнтеролог Гиренко заявила, что острая пища может улучшить настроение

Улучшить настроение можно при помощи приема небольшого количества острой пищи. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог сети «Клиника Фомина» Екатерина Гиренко.

Эксперт объяснила, что при приеме острой пищи вырабатывается гормонов радости эндорфинов. По ее словам, еще есть теория, что чувство радости от острой пищи возникает из-за усиления кровообращения и выделения серотонина и норадреналина. При этом Гиренко предупредила, что большое количество острой пищи может привести к химическому ожогу слизистой.

Ранее невролог-сомнолог Ирина Завалко рассказала, что для хорошего сна по вечерам стоит соблюдать несколько простых правил. Прежде всего за четыре часа до сна нужно отказаться от тяжелой, острой, сладкой пищи, содержащих кофеин напитков и продуктов, чая, газированных напитков, шоколада.