Минобороны сообщило о поражении склада боеприпасов ВСУ

Минобороны: «Искандер-М» поразил склад боеприпасов ВСУ на заводе «Южмаш»

Удар тактической ракеты «Искандер-М» поразил склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный на заводе «Южмаш». Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по выявленным складам боеприпасов для ракетных комплексов ВСУ на территории завода "Южмаш" в городе Днепропетровск», — сказано в публикации.

В Минобороны добавили, что в результате атаки было уничтожено три склада, на которых хранились беспилотники, а также боеприпасы для разных видов вооружений. Среди них ведомство назвало оперативно-тактический комплекс (ОТРК) «Гром» и реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Ольха».

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщило, что российские войска блокировали угледарскую группировку ВСУ.