Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:02, 28 сентября 2024Россия

Минобороны сообщило о поражении склада боеприпасов ВСУ

Минобороны: «Искандер-М» поразил склад боеприпасов ВСУ на заводе «Южмаш»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Удар тактической ракеты «Искандер-М» поразил склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный на заводе «Южмаш». Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по выявленным складам боеприпасов для ракетных комплексов ВСУ на территории завода "Южмаш" в городе Днепропетровск», — сказано в публикации.

В Минобороны добавили, что в результате атаки было уничтожено три склада, на которых хранились беспилотники, а также боеприпасы для разных видов вооружений. Среди них ведомство назвало оперативно-тактический комплекс (ОТРК) «Гром» и реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Ольха».

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщило, что российские войска блокировали угледарскую группировку ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о переезде верховного лидера Ирана в безопасное место

      Роману Мадянову присвоят звание народного артиста РФ посмертно

      ВС России нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ

      Пьяные пациенты подрались с хирургом и росгвардейцами в Башкирии

      Минобороны сообщило о поражении склада боеприпасов ВСУ

      Москвичам пообещали бабье лето в октябре

      Потери ВСУ за сутки составили почти 2000 человек

      Ребенок случайно выстрелил из пневматического пистолета в российскую школьницу

      В СК раскрыли информацию о взрывчатых веществах на месте взрыва на АЗС в Дагестане

      В российском городе водитель каршеринга врезался в мемориальный комплекс

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше