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21:30, 28 сентября 2024Россия

Лавров понадеялся на осознание Западом новой ядерной доктрины России

Лавров: РФ исходит из того, что высказывания Путина по ядерной доктрине услышаны

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Москва исходит из того, что высказывания президента России Владимира Путина по ядерной доктрине услышаны. Об этом на полях Генассамблеи ООН заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Комментируя реакцию Запада на предложение российского лидера скорректировать документ о ядерном сдерживании, Лавров отметил, что «решения стран по применению вооружений вглубь России покажут, как там услышали заявления Путина».

25 сентября Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину страны. Он заявил, что в обновленной редакции агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием государства с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

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      Марина Совина
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