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05:31, 28 сентября 2024Россия

Минобороны сообщило о поражении солдат и техники ВСУ в Курской области

Минобороны: Ка-52М уничтожили личный состав и технику ВСУ в Курской области

Вертолеты Ка-52М ракетным огнем уничтожили личный состав и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. По докладам авиановодчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что затем экипажи совершили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на место базирования.

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      Евгений Силаев
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