Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:44, 28 сентября 2024Интернет и СМИ

В Британии допустили наличие у Зеленского плана создать нарратив о предательстве Запада

Spectator: у Зеленского может быть план создать нарратив о предательстве Запада
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ron Adar / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский может намеренно настаивать союзникам на Западе, что Киев выйдет границы до начала СВО, чтобы потом обвинить их в нежелании помогать, говорится в колонке Оуэна Мэтьюза для The Spectator.

Автор допускает, что украинский лидер «на самом деле создает нарратив об ударе ножом в спину со стороны Запада, что позволило бы ему вступить в переговоры с Россией, не теряя лица».

В колонке автор приводит мнение экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко о том, что «амбициозный список пожеланий, который Зеленский представляет Вашингтону, на самом деле рассчитан на то, чтобы его отвергли» и привели к переговорам.

Мэтьюз пишет, что возложение вины на Запад за отказ в необходимом вооружении и в членстве НАТО может стать «политически полезным способом примирения тех украинцев, которые требуют мира, и тех, кто настаивает на справедливости, и может стать ключом к сохранению управляемости Украины» после конца конфликта.

27 сентября Зеленский по итогам поездки в США заявил, что снятие запрета на удары вглубь РФ продолжает рассматриваться, как и другие важные проблемы для Украины, в том числе «оборонный пакет», новые санкции и «шаги по российским активам».

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Противник сидел очень уверенно, за что сегодня поплатился». Бойцы «Ахмата» продвинулись на километр в Курской области

      В Британии допустили наличие у Зеленского плана создать нарратив о предательстве Запада

      Xiaomi назвала дату анонса нового флагмана

      Израиль сообщил о ликвидации одного из командиров «Хезболлы»

      В России напомнили о получении двойной выплаты к пенсии

      Власти Канады эвакуируют из Ливана до 20 тысяч своих граждан

      В Китае заявили о двуличии США по отношению к Пекину

      Подсчитана выгода США от поставки Украине «просроченных» авиабомб JSOW

      Ван И призвал США перестать очернять Китай из-за Украины

      Стало известно об ослаблении украинских войск

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше