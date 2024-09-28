Президент Украины Владимир Зеленский может намеренно настаивать союзникам на Западе, что Киев выйдет границы до начала СВО, чтобы потом обвинить их в нежелании помогать, говорится в колонке Оуэна Мэтьюза для The Spectator.
Автор допускает, что украинский лидер «на самом деле создает нарратив об ударе ножом в спину со стороны Запада, что позволило бы ему вступить в переговоры с Россией, не теряя лица».
В колонке автор приводит мнение экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко о том, что «амбициозный список пожеланий, который Зеленский представляет Вашингтону, на самом деле рассчитан на то, чтобы его отвергли» и привели к переговорам.
Мэтьюз пишет, что возложение вины на Запад за отказ в необходимом вооружении и в членстве НАТО может стать «политически полезным способом примирения тех украинцев, которые требуют мира, и тех, кто настаивает на справедливости, и может стать ключом к сохранению управляемости Украины» после конца конфликта.
27 сентября Зеленский по итогам поездки в США заявил, что снятие запрета на удары вглубь РФ продолжает рассматриваться, как и другие важные проблемы для Украины, в том числе «оборонный пакет», новые санкции и «шаги по российским активам».