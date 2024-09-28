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06:01, 28 сентября 2024Бывший СССР

Обученные НАТО танкисты ВСУ не дождались Leopard

Пленный Кузько: обученные НАТО украинские танкисты в тылу месяцами ждут Leopard

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Экипажи Вооруженных сил Украины (ВСУ), обученные для управления танками НАТО, на южнодонецком направлении месяцами ждут в тылу выдачи техники. Об этом РИА Новости рассказал пленный механик-водитель ВСУ Владимир Кузько.

По его словам, никто из бойцов не проходил обучение на западной технике. Кузько рассказал, что несколько знакомых поехали учиться управлению танками Leopard, завершили подготовку, однако не приступили к управлению.

Ранее число западной техники, уничтоженное российской армией на Украине, вызвало опасение. Европейское издание Frankfurter Rundschau отмечает, что потери техники со стороны ВСУ растут. По данным, на которые ссылается издание, ВСУ потеряли 935 танков и 6613 боевых машин. Среди них — танки Leopard 2 и боевые машины пехоты Marder.

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      Марина Совина
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