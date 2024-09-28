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01:34, 28 сентября 2024Бывший СССР

Политолог заявил о неполучении бригадами ВСУ оружия более двух лет

Политолог Бортник: часть украинских бригад не получает оружие более двух лет

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Директор Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что некоторые бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) не получают оружие более двух лет. Его слова приводит РИА Новости.

«У Украины есть 14 невооруженных бригад, одна из них находится в таком состоянии с момента формирования в 2022 году», — заявил политолог.

По его словам, если правительство США не предоставит Киеву того, что необходимо президенту Украины Владимиру Зеленскому для продолжения конфликта, то к декабрю линия фронта может сдвинуться в Днепропетровскую область.

«Чтобы этого не случилось, ВСУ нужно не только разрешение на использование дальнобойных ракет, но и новые поставки оружия», — заключил эксперт.

Ранее Бортник заявил, что ошибки Зеленского привели к потере двухпартийной поддержки. Эксперт отметил, что первая часть поездки в США «завершилась кризисом отношений» из-за посещения Зеленским оружейного завода в Пенсильвании. Республиканцы расценили это как поддержку вице-президента и кандидата в президенты Камалы Харрис.

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