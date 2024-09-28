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01:14, 28 сентября 2024Мир

Американская компания изготовит ракеты для Финляндии, Польши и Японии

Пентагон: Lockheed Martin изготовит ракеты для Финляндии, Польши и Японии

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin получила контракт на 3,2 миллиарда долларов на ракеты «воздух-земля» и противокорабельные ракеты для ряда государств, сообщает Пентагон. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в министерстве обороны, компания изготовит оружие для Японии, Голландии, Финляндии и Польши. «Lockheed Martin получила контракт на 3,2 миллиарда долларов на ракеты "воздух-земля" и противокорабельные дальнобойные», — говорится в сообщении.

Ранее Lockheed Martin анонсировала создание новой версии крылатой ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) с «экстремальной» дальностью. Внешне новая модификация отличается от базовой версии удлиненным корпусом. Представитель Lockheed Martin подчеркнул, что внутри ракеты находятся умные модификации, которые повышают ее модульность.

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      Марина Совина
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