Американская компания изготовит ракеты для Финляндии, Польши и Японии

Пентагон: Lockheed Martin изготовит ракеты для Финляндии, Польши и Японии

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin получила контракт на 3,2 миллиарда долларов на ракеты «воздух-земля» и противокорабельные ракеты для ряда государств, сообщает Пентагон. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в министерстве обороны, компания изготовит оружие для Японии, Голландии, Финляндии и Польши. «Lockheed Martin получила контракт на 3,2 миллиарда долларов на ракеты "воздух-земля" и противокорабельные дальнобойные», — говорится в сообщении.

Ранее Lockheed Martin анонсировала создание новой версии крылатой ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) с «экстремальной» дальностью. Внешне новая модификация отличается от базовой версии удлиненным корпусом. Представитель Lockheed Martin подчеркнул, что внутри ракеты находятся умные модификации, которые повышают ее модульность.