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15:07, 28 сентября 2024Мир

Раскрыта причина крушения вертолета Ми-8 с российскими пилотами в Пакистане

Потерпевший крушение в Пакистане Ми-8 мог упасть из-за проблем с двигателем

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

У многоцелевого вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в Пакистане, могли быть неполадки с двигателем. О причинах происшествия сообщает The Express Tribune.

Вертолет принадлежал пакистанской компании по разведке и добыче нефти Mari Petroleum Limited. Ее источники подтвердили, что воздушное судно упало по техническим причинам. На борту Ми-8 находились российские пилоты.

Уточняется также, что вертолет столкнулся с неисправностью сразу после взлета. При попытке аварийной посадки его хвостовой винт ударился о землю. Никаких доказательств саботажа обнаружено не было.

О крушении воздушного судна сообщалось ранее в субботу, 28 сентября. Как минимум восемь человек, включая российских пилотов, получили ранения и были госпитализированы в Объединенный военный госпиталь. Еще шесть человек спасти не удалось.

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      Варвара Кошечкина
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