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14:37, 28 сентября 2024Россия

Раскрыты обстоятельства трагедии с главным штурманом Тихоокеанского флота

Главному штурману ТОФ стало плохо после одного из сложнейших участков марафона

Фото: Объединенная судостроительная корпорация / РИА Новости

Главному штурману Тихоокеанского флота (ТОФ) России, капитану 1-го ранга Евгению Витютневу стало плохо после преодоления одного из самых сложных участков марафона «Мосты Владивостока». Обстоятельства трагедии приводит Vl.ru.

По информации издания, трагедия произошла на спуске с Окатовой в сторону «Радиоприбора». Перед этим военный преодолел затяжной подъем — один из сложнейших участков марафона.

Затем Витютнев сошел с дистанции и обратился за помощью врачей, однако спасти его не удалось.

О трагедии стало известно в субботу, 28 сентября. Витютневу был 41 год.

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      Варвара Кошечкина
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