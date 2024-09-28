Стало известно о смерти главного штурмана Тихоокеанского флота

Главный штурман ТОФ Витютнев умер во время марафона «Мосты Владивостока»

Главный штурман Тихоокеанского флота (ТОФ) России, капитан 1-го ранга Евгений Витютнев скончался во время марафона «Мосты Владивостока». Об этом в субботу, 28 сентября, сообщает издание Baza в Telegram.

Уточняется, что военный почувствовал себя плохо во время забега и сошел с дистанции. Ему срочно понадобилась помощь врачей, однако спасти его медикам не удалось. Мужчина скончался в возрасте 41 года.

По данным Vl.ru, трагедия произошла на одном из сложнейших участков марафона. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Уточняется, что ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при организации спортивного мероприятия и полноте мер, принятых к обеспечению безопасности его участников.

Уточняется, что перед спортивным мероприятиям все участники проходят медицинское обследование. Никаких противопоказаний к забегу у Витютнева не было.

Ранее сообщалось о гибели летчика-снайпера Игоря Родобольского, трижды представлявшегося к званию Героя России.