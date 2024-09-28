Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:05, 28 сентября 2024Путешествия

Россиянина не пустили на рейс из Стамбула в Панаму

РИА Новости: Turkish Airlines не пустила россиянина на рейс из Стамбула в Панаму

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines не пустила россиянина Глеба Шаткова на рейс из Стамбула в Панаму, после чего сообщила ему о запрете на полеты в ряд стран Латинской и Южной Америки. Об этом пассажир заявил в беседе с РИА Новости.

«На посадке в Стамбуле мне отказали в допуске на рейс до Панамы, объяснив это тем, что обычно билеты за два дня до вылета не покупают, и если обратный билет у них же не куплен одним платежом, то он не считается», — рассказал Шатков.

По его словам, два часа сотрудники компании проверяли счета и интересовались подробностями поездки. Спустя несколько часов ему отказали в посадке, а багаж вернули на следующий день. Тогда же пришло уведомление о запрете на полеты в Аргентину, Бразилию, Колумбию, Кубу, Мексику, Панаму и Венесуэлу самолетами Turkish Airlines до 23 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Turkish Airlines стала отказывать российским туристам в перелетах в Латинскую Америку. Над решением этой проблемы сейчас работают власти России, Турции и Мексики.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      «Принимать решение будет верховный главнокомандующий». В России назвали основание для применения ядерного оружия

      Возивший хлеб курским селянам бывший милиционер спас жену от дрона ценой своей жизни

      ПВО сбила беспилотник в российском регионе

      Названа причина удара Израиля по лидеру «Хезболлы»

      Россиянина не пустили на рейс из Стамбула в Панаму

      Дочь лидера «Хезболлы» погибла при авиаударе Израиля по Бейруту

      Сотрудники ТЦК забрали украинца на глазах его детей

      В Белоруссии обвинили Запад во вмешательстве во внутренние дела перед выборами

      ПВО сбила пять украинских беспилотников над российскими регионами

      Стали известны подробности о семейном офшоре Зеленских на Кипре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше