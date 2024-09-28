Россиянина не пустили на рейс из Стамбула в Панаму

РИА Новости: Turkish Airlines не пустила россиянина на рейс из Стамбула в Панаму

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines не пустила россиянина Глеба Шаткова на рейс из Стамбула в Панаму, после чего сообщила ему о запрете на полеты в ряд стран Латинской и Южной Америки. Об этом пассажир заявил в беседе с РИА Новости.

«На посадке в Стамбуле мне отказали в допуске на рейс до Панамы, объяснив это тем, что обычно билеты за два дня до вылета не покупают, и если обратный билет у них же не куплен одним платежом, то он не считается», — рассказал Шатков.

По его словам, два часа сотрудники компании проверяли счета и интересовались подробностями поездки. Спустя несколько часов ему отказали в посадке, а багаж вернули на следующий день. Тогда же пришло уведомление о запрете на полеты в Аргентину, Бразилию, Колумбию, Кубу, Мексику, Панаму и Венесуэлу самолетами Turkish Airlines до 23 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Turkish Airlines стала отказывать российским туристам в перелетах в Латинскую Америку. Над решением этой проблемы сейчас работают власти России, Турции и Мексики.