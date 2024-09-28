Россиянина сняли с рейса в Латинскую Америку без объяснения причин

Turkish Airlines не допустила россиянина на рейс из Стамбула в Панаму без причин

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines не допустила гражданина России на рейс Стамбул — Панама. Об этом РИА Новости рассказал пострадавший пассажир Глеб Шатков.

Он заявил, что, будучи моряком, хочет отправиться экспедицию в Антарктиду, поэтому решил заранее перегнать яхту в Тихий океан через Панамский канал и подготовить ее к будущей поездке. Россиянин зарегистрировался на рейс в черногорском Тивате с пересадкой в Стамбуле и получил сразу два посадочных талона.

«На посадке в Стамбуле мне отказали в допуске на рейс до Панамы, объяснив это тем, что обычно билеты за два дня до вылета не покупают, и если обратный билет у них же не куплен одним платежом, то он не считается», — пояснил Шатков.

По его словам, обратный билет он приобретал отдельным бронированием. В итоге россиянин потерял три тысячи евро, а авиакомпания — его багаж с океанской непромокаемой одеждой, которая стоит еще больше, чем билеты.

Шатков также отмечает, что его планы насчет Антарктиды не изменились. Он снова планирует попасть в Панаму, но теперь через Дубай.

В апреле российский турист потерял минимум 450 тысяч рублей из-за отказа турецкой авиакомпании Turkish Airlines допустить его на рейс в Мексику. По словам гендиректора туроператора «Арт Тур» Дмитрия Арутюнова, тем не менее отказов в перевозке сейчас мало — такие случаи бывают один-два раза в месяц.