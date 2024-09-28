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23:53, 28 сентября 2024Россия

Самолет экстренно сел в российском городе из-за смерти пассажира

«112»: самолет экстренно приземлился в Ульяновске из-за смерти пассажира

Фото: Jack Robinson / Unsplash

Пассажирский самолет российской авиакомпании экстренно приземлился в Ульяновске из-за смерти пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Утверждается, что мужчине стало плохо еще в аэропорту во Внуково, но ему оказали помощь, и он решил лететь. «В полете пассажиру вновь стало нехорошо, прихватило сердце. Родственники и экипаж пытались оказать помощь, борт посадили в Ульяновске, но врачи уже были бессильны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту смерти была начата проверка.

Ранее пассажирский самолет экстренно сменил курс и совершил вынужденную посадку в другом городе. Нештатная ситуация произошла на борту лайнера, который вылетел из Москвы и следовал в Минеральные Воды. Сообщается, что самолет сел на другом аэродроме из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

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      Маргарита Пименова
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