Самолет экстренно сел в российском городе из-за смерти пассажира

«112»: самолет экстренно приземлился в Ульяновске из-за смерти пассажира

Пассажирский самолет российской авиакомпании экстренно приземлился в Ульяновске из-за смерти пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Утверждается, что мужчине стало плохо еще в аэропорту во Внуково, но ему оказали помощь, и он решил лететь. «В полете пассажиру вновь стало нехорошо, прихватило сердце. Родственники и экипаж пытались оказать помощь, борт посадили в Ульяновске, но врачи уже были бессильны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту смерти была начата проверка.

Ранее пассажирский самолет экстренно сменил курс и совершил вынужденную посадку в другом городе. Нештатная ситуация произошла на борту лайнера, который вылетел из Москвы и следовал в Минеральные Воды. Сообщается, что самолет сел на другом аэродроме из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.