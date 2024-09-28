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12:18, 28 сентября 2024Россия

Семьи жертв взрыва на АЗС в Дагестане получат по миллиону рублей

Меликов: семьи погибших при взрыве на АЗС в Махачкале получат по миллиону рублей

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Семьи жертв взрыва на автозаправочной станции (АЗС) на окраине Махачкалы получат по миллиону рублей. Об этом сообщает глава республики Дагестан Сергей Меликов, передает РИА Новости.

Меликов заявил на пресс-подходе, что семьям пострадавших выделят по миллиону рублей.

Трагедия на АЗС на окраине Махачкалы произошла вечером 27 сентября. На кадрах, сделанных очевидцем, видно сильное задымление в районе места ЧП. Уточнялось, что плановую проверку на автозаправочной станции проводили в марте 2023 года.

Как стало известно, число жертв взрыва увеличилось уже до 12.

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      Екатерина Кашурникова
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