Семьи жертв взрыва на АЗС в Дагестане получат по миллиону рублей

Семьи жертв взрыва на автозаправочной станции (АЗС) на окраине Махачкалы получат по миллиону рублей. Об этом сообщает глава республики Дагестан Сергей Меликов, передает РИА Новости.
Меликов заявил на пресс-подходе, что семьям пострадавших выделят по миллиону рублей.
Трагедия на АЗС на окраине Махачкалы произошла вечером 27 сентября. На кадрах, сделанных очевидцем, видно сильное задымление в районе места ЧП. Уточнялось, что плановую проверку на автозаправочной станции проводили в марте 2023 года.
Как стало известно, число жертв взрыва увеличилось уже до 12.