Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:48, 28 сентября 2024Мир

Стало известно о дискомфорте Зеленского во время встречи с Трампом

Spiegel заявил о дискомфорте Зеленского во время встречи с Трампом

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с кандидатом на пост главы США Дональдом Трампом нервничал и пытался скрыть свой дискомфорт, стараясь контролировать черты лица и выглядеть расслабленным. Об этом пишет Spiegel.

Отмечается, что заявление Трампа о том, что «для танго нужны двое», звучали как обвинение в том, что власти Украины делают недостаточно для налаживания отношений. «К настоящему моменту Зеленский уже попрактиковался в перепрыгивании через свою тень и проглатывании унижений. У него нет другого выбора», – говорится в материале.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась в пятницу, 27 сентября, в Trump Tower и продлилась около часа. Кандидат на предстоящих в США выборах и экс-президент страны напомнил на ней о своих хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным, во время чего Зеленский выглядел растерянным, отметил корреспондент Bild.

СМИ отмечают, что встреча, вызвавшая споры на Украине, по сути оказалась безрезультатной для Зеленского, поскольку после нее Трамп снова заявил о готовом решении по конфликту и уверенности в своей способности разрешить ситуацию.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      «Хезболла» подтвердила гибель генсека. Чем его смерть выгодна Израилю?

      ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче РПЛ

      Стало известно о дискомфорте Зеленского во время встречи с Трампом

      Верховный лидер Ирана высказался об атаке на генсека «Хезболлы»

      В Татарстане отреагировали на слухи о тяжелой болезни Шаймиева

      В Кремле прокомментировали слова западных политиков о возможной войне с Россией

      В Кремле прокомментировали корректировку российской ядерной политики

      Пожар на АЗС в Дагестане ликвидировали

      Трое мигрантов изнасиловали соотечественницу и попали под статью

      На Украине автоцистерна с газом врезалась в блокпост

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше