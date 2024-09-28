Стало известно о дискомфорте Зеленского во время встречи с Трампом

Spiegel заявил о дискомфорте Зеленского во время встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с кандидатом на пост главы США Дональдом Трампом нервничал и пытался скрыть свой дискомфорт, стараясь контролировать черты лица и выглядеть расслабленным. Об этом пишет Spiegel.

Отмечается, что заявление Трампа о том, что «для танго нужны двое», звучали как обвинение в том, что власти Украины делают недостаточно для налаживания отношений. «К настоящему моменту Зеленский уже попрактиковался в перепрыгивании через свою тень и проглатывании унижений. У него нет другого выбора», – говорится в материале.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась в пятницу, 27 сентября, в Trump Tower и продлилась около часа. Кандидат на предстоящих в США выборах и экс-президент страны напомнил на ней о своих хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным, во время чего Зеленский выглядел растерянным, отметил корреспондент Bild.

СМИ отмечают, что встреча, вызвавшая споры на Украине, по сути оказалась безрезультатной для Зеленского, поскольку после нее Трамп снова заявил о готовом решении по конфликту и уверенности в своей способности разрешить ситуацию.