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16:53, 28 сентября 2024Мир

Стало известно о гибели двух россиян при крушении вертолета в Пакистане

РЕН ТВ: два россиянина погибли при крушении вертолета Ми-8 в Пакистане

Фото: Reuters

Два россиянина, которые были пилотами, погибли в результате крушения вертолета Ми-8 в Пакистане, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

О катастрофе вертолета с российскими пилотами, произошедшей по техническим причинам недалеко от нефтяного месторождения, стало известно ранее в субботу.

По данным СМИ, на борту в момент крушения было три россиянина. Трагедия произошла в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, неподалеку от границы с Афганистаном.

Вертолет принадлежал пакистанской компании по разведке и добыче нефти Mari Petroleum Limited. Отмечалось, что в результате трагедии шесть человек погибли и восемь были ранены.

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      Дмитрий Воронин
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