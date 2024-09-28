Стало известно о гибели двух россиян при крушении вертолета в Пакистане

РЕН ТВ: два россиянина погибли при крушении вертолета Ми-8 в Пакистане

Два россиянина, которые были пилотами, погибли в результате крушения вертолета Ми-8 в Пакистане, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

О катастрофе вертолета с российскими пилотами, произошедшей по техническим причинам недалеко от нефтяного месторождения, стало известно ранее в субботу.

По данным СМИ, на борту в момент крушения было три россиянина. Трагедия произошла в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, неподалеку от границы с Афганистаном.

Вертолет принадлежал пакистанской компании по разведке и добыче нефти Mari Petroleum Limited. Отмечалось, что в результате трагедии шесть человек погибли и восемь были ранены.