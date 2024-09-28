Стало известно о ликвидации в Курской области бойца ВСУ с мечом

«РВ»: в Курской области ликвидировали бойца ВСУ с мечом

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), имеющий при себе меч, был ликвидирован в Курской области. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Как стало известно каналу, украинского военнослужащего заметили российские разведчики. Они нашли постройку, где тот решил спрятаться, и нанесли по ней удар.

В начале сентября морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота России ликвидировали в Курской области группу украинских штурмовиков. Они заманили военных 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ в засаду. Выживших в группе из как минимум пяти украинских бойцов не было.