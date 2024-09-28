В Белоруссии обвинили Запад во вмешательстве во внутренние дела перед выборами

Рыженков: страны Запада продолжают попытки вмешаться во внутренние дела

Западные страны продолжают попытки вмешаться во внутренние дела Белоруссии перед выборами президента страны в следующем году, заявил РИА Новости белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков.

«Я вам скажу, оно не просто фиксируется, оно продолжается», — сказал он. По словам главы МИД, попытки вмешательства продолжаются с первого президентского срока Александра Лукашенко, когда его «пытались подмять под решение тех задач, которые интересовал Запад».

Ранее Лукашенко выступил с утверждением, что уехавшие из Белоруссии в 2020 году после выборов оппозиционеры теперь пишут письма пресс-секретарю президента республики Наталье Эйсмонт с просьбой вернуться домой.

По его словам, у них нет денег, потому как на Западе никто не заинтересован в их высшем образовании. Он добавил, что поляки привыкли к высокооплачиваемой работе, поэтому приезжим белорусским оппозиционерам остается только мыть посуду.