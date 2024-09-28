Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:38, 28 сентября 2024Бывший СССР

В Белоруссии обвинили Запад во вмешательстве во внутренние дела перед выборами

Рыженков: страны Запада продолжают попытки вмешаться во внутренние дела

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Западные страны продолжают попытки вмешаться во внутренние дела Белоруссии перед выборами президента страны в следующем году, заявил РИА Новости белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков.

«Я вам скажу, оно не просто фиксируется, оно продолжается», — сказал он. По словам главы МИД, попытки вмешательства продолжаются с первого президентского срока Александра Лукашенко, когда его «пытались подмять под решение тех задач, которые интересовал Запад».

Ранее Лукашенко выступил с утверждением, что уехавшие из Белоруссии в 2020 году после выборов оппозиционеры теперь пишут письма пресс-секретарю президента республики Наталье Эйсмонт с просьбой вернуться домой.

По его словам, у них нет денег, потому как на Западе никто не заинтересован в их высшем образовании. Он добавил, что поляки привыкли к высокооплачиваемой работе, поэтому приезжим белорусским оппозиционерам остается только мыть посуду.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Принимать решение будет верховный главнокомандующий». В России назвали основание для применения ядерного оружия

      Возивший хлеб курским селянам бывший милиционер спас жену от дрона ценой своей жизни

      ПВО сбила беспилотник в российском регионе

      Названа причина удара Израиля по лидеру «Хезболлы»

      Россиянина не пустили на рейс из Стамбула в Панаму

      Дочь лидера «Хезболлы» погибла при авиаударе Израиля по Бейруту

      Сотрудники ТЦК забрали украинца на глазах его детей

      В Белоруссии обвинили Запад во вмешательстве во внутренние дела перед выборами

      ПВО сбила пять украинских беспилотников над российскими регионами

      Стали известны подробности о семейном офшоре Зеленских на Кипре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше