В Дагестане раскрыли статистику нарушений норм безопасности на АЗС

В Дагестане за год выявили более 4,5 тысячи нарушений норм безопасности на АЗС

Пресс-служба Министерства энергетики и тарифов Дагестана раскрыли статистику нарушений норм безопасности на АЗС региона, согласно которой за год после взрыва на автозаправке в Махачкале было выявлено более 4,5 тысячи нарушений норм промышленной безопасности, передает РИА Новости.

«Более 4,5 тысячи нарушений требований промышленной безопасности выявлены при проверке АЗС в Дагестане», — отметило ведомство, уточнив, что в регионе находится 678 заправок.

Взрыв на АЗС произошел вечером в субботу. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).